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Трамп допустил, что урегулирование на Украине не потребует гарантий безопасности Киеву

17:40 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности.

«Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями безопасности или без гарантий безопасности. Если у нас будет сделка, нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (о гарантиях безопасности для Киева — прим. ТАСС)», — сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

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