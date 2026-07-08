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Ситуацию с топливом частично стабилизировали… - Новак

18:35 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на топливном рынке уже частично стабилизирована, но пока что остается непростой. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Хотел бы отметить, что <…> частично ситуацию стабилизировали. В целом пока ситуация остается непростой», — сказал он.

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