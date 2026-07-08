Совет Международной федерации волейбола решил снять ограничения для российских спортсменов
19:25 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
7 июля Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России и восстановил членство национального комитета.
«Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки», — говорится в сообщении.
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