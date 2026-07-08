0
0
112
НОВОСТИ

Совет Международной федерации волейбола решил снять ограничения для российских спортсменов

19:25 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

7 июля Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России и восстановил членство национального комитета.

«Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 08.07.2026
ЦБ РФ сообщил, сколько валюты купили физические лица с начала года
0
67
19:34 08.07.2026
Форум регионов Белоруссии и Узбекистана открылся в Минске
0
127
18:56 08.07.2026
Собянин: Впервые в России начался серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей
0
184
18:50 08.07.2026
Научный руководитель СберУниверситета Артем Оганов получил международную Государственную премию Китая в области науки и техники
0
195
18:45 08.07.2026
Россия в июле начинает импорт нефтепродуктов и вводит запрет на экспорт дизтоплива - Новак
0
240
18:35 08.07.2026
Ситуацию с топливом частично стабилизировали… - Новак
0
256
18:20 08.07.2026
Мандат миссии авиации НАТО в странах Балтии изменен с патрульного на боевой
0
240
17:40 08.07.2026
Трамп допустил, что урегулирование на Украине не потребует гарантий безопасности Киеву
0
349
17:12 08.07.2026
Страны НАТО обязуются выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году — заявление
0
338
17:00 08.07.2026
США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot — Трамп
0
354

Возврат к списку