Мандат миссии авиации НАТО в странах Балтии изменен с патрульного на боевой
18:20 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство НАТО изменило с патрульного на боевой мандат миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. Об этом агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Одним из существенных результатов саммита НАТО в Анкаре является решение переквалифицировать миссию воздушной полиции НАТО в миссию обороны воздушного пространства», — приводит агентство слова главы государства.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО.
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