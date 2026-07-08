Собянин: Впервые в России начался серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей

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В 2025 году в Москве было введено около 1 млн квадратных метров высокотехнологичных производств, в 2026 году введут около 2 млн, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в мегаполисе в «Технополисе Москва» открываются два предприятия – одно будет выпускать жидкокристаллические модули, которые ранее не производились в стране, а также трансиверы на базе фотонных интегральных схем. «Это тоже прорыв, прорыв, необходимый для обеспечения ЦОДов, банковской системы, и системы связи», — отметил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, Москва планирует продолжать оказывать помощь высокотехнологичным производствам, предоставляя им льготы и помощь в подборе помещений. По словам генерального директора «Некс-Т» Владимира Крикушенко, открытие нового предприятия позволит обеспечить предприятия различных отраслей, в том числе транспортной, такими важными комплектующими, как экраны. Компания смогла заключить соглашение с заводом «Москвич» по изготовлению устройств для автомобилей, а также организовала кооперацию с предприятиями из Санкт-Петербурга и Воронежа. «Москва будет поставщиком такого нужного компонента, как экран — и сенсорный, и несенсорный. Обеспечиваем также готовой продукцией. У нас несколько площадок здесь», — отметил Крикушенко.

В два производства инвесторы вложили примерно 7,2 млрд рублей, а правительство Москвы предоставило предприятиям льготы, предусмотренные для резидентов «Технополиса Москва». Резидентов освобождают от имущественного и транспортного налогов на 10 лет с момента получения статуса резидента и сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль. На обоих предприятиях создано почти 400 рабочих мест.