Россия в июле начинает импорт нефтепродуктов и вводит запрет на экспорт дизтоплива - Новак

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал он.

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов, и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал Александр Новак.