Россия в июле начинает импорт нефтепродуктов и вводит запрет на экспорт дизтоплива - Новак
18:45 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал он.
«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов, и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал Александр Новак.
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