США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot — Трамп

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

«Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», — сказал Трамп.