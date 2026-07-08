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США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot — Трамп

17:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

«Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», — сказал Трамп.

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