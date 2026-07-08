ЦБ РФ сообщил, сколько валюты купили физические лица с начала года
20:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В целом с начала года физические лица купили валюты на 426 млрд руб. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Банка России.
«В целом с начала года физические лица купили валюты на 426 млрд руб. (за счет продаж валюты в начале года), за сопоставимый период 2024 и 2025 гг. — на 902 млрд и 464 млрд руб. соответственно», — уточняется в обзоре.
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