В МИД РФ обратили внимание, что 90% мощностей в области ИИ сконцентрированы в США и Китае
20:47 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концентрация подавляющей части мировых мощностей в области ИИ всего в двух странах — США и Китае — настораживает, в таких условиях сложно говорить о равноправном международном сотрудничестве. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на полях первого Глобального диалога ООН по управлению ИИ.
«Озвученная [в представленном экспертами ООН на форуме докладе] статистика настораживает: 90% мощностей в области ИИ приходится всего на 2 государства, менее 2% центров обработки данных расположено в развивающихся странах. В таких условиях крайне затруднительно говорить о построении равноправной и всеобъемлющей системы международного сотрудничества», — сказал он.
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