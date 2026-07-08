The Guardian: Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол
21:32 08.07.2026 Источник: Интерфакс
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может воспрепятствовать возвращению сборной РФ по футболу в международные турниры, несмотря на разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) российским командам участвовать в различных спортивных соревнованиях, пишет в среду The Guardian со ссылкой на источники.
"Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола (ФИФА), отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА", - пишет газета со ссылкой на источники в футбольных ассоциациях нескольких европейских стран.
По их словам, многие европейские ассоциации, в частности английская, немецкая и французская, выступают против возвращения РФ.
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