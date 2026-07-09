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Экономика Сербии открыта для России и Китая — Ненад Попович

10:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербская экономика открыта для сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки «Иннопром».

«Мы — сторонники открытой экономики, поэтому Сербия сотрудничает и с Евросоюзом, и с США, но и с Россией, с Китаем. Китайские предприятия сегодня — крупный инвестор для Сербии», — сказал Попович. Он пояснил, что открытость в экономике является приоритетом для Сербии, так как «результаты такого сотрудничества идут на благо граждан, на процветание страны».

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