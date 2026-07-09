Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана, а не под угрозами США — Галибаф
10:20 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.
«Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении „договоренностей с Ираном“, а не под американскими угрозами», — написал Галибаф на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что запугивания и и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий. «Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ», — добавил Галибаф.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о новых ударах по объектам в исламской республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.
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