0
0
142
НОВОСТИ

Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана, а не под угрозами США — Галибаф

10:20 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.

«Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении „договоренностей с Ираном“, а не под американскими угрозами», — написал Галибаф на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что запугивания и и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий. «Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ», — добавил Галибаф.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о новых ударах по объектам в исламской республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.07.2026
Июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений — Copernicus
0
23
11:05 09.07.2026
В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера, пострадавших нет
0
75
11:00 09.07.2026
Сербия никогда не согласится отдать Косово, заявил Ненад Попович
0
80
10:32 09.07.2026
В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны
0
129
10:31 09.07.2026
Собянин: В Москве появится еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата
0
134
10:05 09.07.2026
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены - Сальдо
0
178
10:00 09.07.2026
Экономика Сербии открыта для России и Китая — Ненад Попович
0
189
09:32 09.07.2026
КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте
0
219
09:20 09.07.2026
США в одностороннем порядке нарушили структуру соглашения с Ираном — посольство
0
253
09:05 09.07.2026
Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области — Балицкий
0
249

Возврат к списку