Сербия никогда не согласится отдать Косово, заявил Ненад Попович
11:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Косово всегда было и будет неотъемлемой частью Сербии. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки «Иннопром».
«Если бы не было вашего президента [Владимира] Путина, который наложил вето в Совете Безопасности [ООН] еще 20 лет назад, Косово ушло бы от Сербии, а так Косово всегда было, есть и будет неотъемлемой частью Республики Сербия. Сербия никогда не согласится ни с каким другим путем. Косово — исторически наша территория, которая создавалась в сербском государстве», — подчеркнул он.
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