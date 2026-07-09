11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Косово всегда было и будет неотъемлемой частью Сербии. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки «Иннопром».

«Если бы не было вашего президента [Владимира] Путина, который наложил вето в Совете Безопасности [ООН] еще 20 лет назад, Косово ушло бы от Сербии, а так Косово всегда было, есть и будет неотъемлемой частью Республики Сербия. Сербия никогда не согласится ни с каким другим путем. Косово — исторически наша территория, которая создавалась в сербском государстве», — подчеркнул он.