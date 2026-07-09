КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

«Бойцы военно-морских и воздушно-космических сил КСИР в ходе совместной ракетной и беспилотной операции вскоре после атак противника по различным точкам страны уничтожили ключевые объекты и инфраструктуру двух американских баз Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении.

КСИР предупредил, что в случае повторения американских атак Тегеран расширит ответные меры, которые будут направлены и на другие базы ВС США на Ближнем Востоке.