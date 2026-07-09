США критикуют ракетный пуск Китая, хотя сами ежегодно запускают ракеты с АПЛ — МИД КНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США критикуют Китай за испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования, хотя сами ежегодно проводят такие пуски с атомных подводных лодок. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

«США, как единственная страна в мире, реально применившая ядерное оружие, а также страна с крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом, ежегодно проводят пуски стратегических ракет с атомных подводных лодок, но при этом рассуждают и указывают на обычный ракетный пуск Китая. Это типичные двойные стандарты», — сказала она.