Мерц заявил, что ФРГ и США договорились на саммите НАТО о покупке Берлином ракет Tomahawk

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk.

«К тому же мы на полях встречи в Анкаре договорились с американской администрацией о том, что нами будут приобретены и размещены в Германии американские ракеты Tomahawk», — заявил он, выступая в Бундестаге. «Тем самым мы закрываем важный стратегический пробел в нашей обороне. И одновременно мы будем работать над тем, чтобы разработать собственные, европейские системы и разместить их в Европе», — сказал Мерц.