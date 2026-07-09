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НОВОСТИ

Мерц заявил, что ФРГ и США договорились на саммите НАТО о покупке Берлином ракет Tomahawk

13:12 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk.

«К тому же мы на полях встречи в Анкаре договорились с американской администрацией о том, что нами будут приобретены и размещены в Германии американские ракеты Tomahawk», — заявил он, выступая в Бундестаге. «Тем самым мы закрываем важный стратегический пробел в нашей обороне. И одновременно мы будем работать над тем, чтобы разработать собственные, европейские системы и разместить их в Европе», — сказал Мерц.

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