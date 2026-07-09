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В трех городах Ирана произошло несколько взрывов - Mehr.

21:46 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошли в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, три взрыва были слышны в портовом городе Конарак на юго-востоке страны. Еще два взрыва прогремели в окрестностях Бушера и расположенного рядом с ним города Чогадак на юго-западе Ирана. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводится.

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