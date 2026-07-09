В центральной части Чехии произошло землетрясение
20:30 09.07.2026 Источник: Интерфакс
По его данным, магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 14 км к западу от чешского города Пршибрам. Европейские СМИ отмечают, что подземные толчки также ощущались в Словакии.
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