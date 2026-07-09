В центральной части Чехии произошло землетрясение

20:30 Источник: Интерфакс

Землетрясение произошло в четверг в центральной части Чехии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.

По его данным, магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 14 км к западу от чешского города Пршибрам. Европейские СМИ отмечают, что подземные толчки также ощущались в Словакии.