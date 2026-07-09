Volkswagen собирается вполовину уменьшить свой модельный ряд
23:05 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский автогигант Volkswagen (VW) в рамках программы экономии и реструктуризации сократит модельный ряд на 50%, сделав акцент на наиболее привлекательных сегментах рынка. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.
Концерн планирует существенно сократить и количество вариантов комплектаций своих автомобилей — до 75%. «Производственные мощности будут скорректированы в соответствии с изменившейся глобальной ситуацией на рынке и значительно возросшей конкуренцией до 9 млн автомобилей в год», — отмечается в заявлении. Подчеркивается, что компания «находится на пороге следующей фазы трансформации: с планом на будущее, который сделает концерн устойчивее, эффективнее и конкурентоспособнее».
НОВОСТИ
- 22:35 09.07.2026
- Зеленский признал «очень плохое отношение» жителей к людям в военной форме ВСУ
- 21:46 09.07.2026
- В трех городах Ирана произошло несколько взрывов - Mehr.
- 20:30 09.07.2026
- В центральной части Чехии произошло землетрясение
- 19:30 09.07.2026
- ЦБ РФ: Пространства для снижения ставки стало меньше...
- 19:20 09.07.2026
- МИД Казахстана опроверг информацию о возможном использовании территории республики для запуска БПЛА для атаки на объекты в РФ
- 17:40 09.07.2026
- Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права иметь Центризбирком
- 17:12 09.07.2026
- Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Петербурге
- 17:00 09.07.2026
- У РФ есть все для победы несмотря на помощь НАТО Украине - иранский депутат
- 16:32 09.07.2026
- Испанский министр на слова Трампа отметил, что Мадрид не является ничьим лакеем
- 16:22 09.07.2026
- Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать