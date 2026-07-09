Volkswagen собирается вполовину уменьшить свой модельный ряд

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский автогигант Volkswagen (VW) в рамках программы экономии и реструктуризации сократит модельный ряд на 50%, сделав акцент на наиболее привлекательных сегментах рынка. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Концерн планирует существенно сократить и количество вариантов комплектаций своих автомобилей — до 75%. «Производственные мощности будут скорректированы в соответствии с изменившейся глобальной ситуацией на рынке и значительно возросшей конкуренцией до 9 млн автомобилей в год», — отмечается в заявлении. Подчеркивается, что компания «находится на пороге следующей фазы трансформации: с планом на будущее, который сделает концерн устойчивее, эффективнее и конкурентоспособнее».