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Volkswagen собирается вполовину уменьшить свой модельный ряд

23:05 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский автогигант Volkswagen (VW) в рамках программы экономии и реструктуризации сократит модельный ряд на 50%, сделав акцент на наиболее привлекательных сегментах рынка. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Концерн планирует существенно сократить и количество вариантов комплектаций своих автомобилей — до 75%. «Производственные мощности будут скорректированы в соответствии с изменившейся глобальной ситуацией на рынке и значительно возросшей конкуренцией до 9 млн автомобилей в год», — отмечается в заявлении. Подчеркивается, что компания «находится на пороге следующей фазы трансформации: с планом на будущее, который сделает концерн устойчивее, эффективнее и конкурентоспособнее».

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