Лукашенко: ЕС и Россия — вот это была бы мощь, если бы объединились

15:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Европейский союз были бы очень мощной силой, если бы объединились, но в Брюсселе этого не понимают. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«А им (ЕС — прим. ТАСС) надо было не таскаться с нами лоб в лоб, об этом я тоже не раз говорил, а вместе быть. Европейский Союз и Россия — вот это была бы мощь, если бы объединились. Но, конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай бы было. Если бы это объединить, это было бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо», — сказал он. Кадры общения президентов с журналистами транслировал телеканал «Россия-24».