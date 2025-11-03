Более 45% россиян готовы переплачивать за продукты с безопасным составом

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина россиян (46%) готовы переплачивать за органические продукты с безопасным составом. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении ТАСС.



Кроме этого, 26% опрошенных готовы переплачивать за органические продукты из-за их вкуса, 31% — за большее содержание питательных веществ, 10% — за производство, которое наносит меньше вреда окружающей среде.



Большинство (78%) респондентов заявили, что с той или иной частотой берут органические продукты, из них 18% покупают их 1-2 раза в неделю или чаще, 33% — один и более раз в месяц, 27% — реже раза в месяц. При этом 85% респондентов ответили, что знают (31%) или имеют общее представление (54%) о том, что такое органические продукты.





