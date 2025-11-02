В Москву прибыл новый посол Израиля

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый посол Израиля в РФ Одед Йосеф прибыл в Москву и вскоре приступит к работе. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве еврейского государства.

«Да, действительно», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. В посольстве уточнили, что предшественница Йосефа Симона Гальперин уже покинула Россию.

Новый посол Израиля в России ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он также был послом в Кении. За время своей дипломатической службы Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.