В Кировской области сошли с рельс вагоны грузового поезда

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне в Кировской области. В результате ЧП никто не пострадал, ожидаются задержки в движении пассажирских поездов, сообщается в телеграм-канале Горьковской железной дороги.

«Сегодня, 1 февраля 2026 года, в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда. <…> Пострадавших нет. В настоящее время движение на перегоне приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — отмечается в сообщении.