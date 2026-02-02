После визита Дмитриева во Флориду, переговоры по Украине в Абу-Даби перенесены на несколько дней - NYT

15:18 Источник: Интерфакс

Трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые должны были состояться в воскресенье в Абу-Даби, перенесены, пишет в воскресенье The New York Times. "Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США", - сообщает издание. "Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней", - отмечает газета.

Накануне во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией во Флориде и обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.