После визита Дмитриева во Флориду, переговоры по Украине в Абу-Даби перенесены на несколько дней - NYT
15:18 01.02.2026 Источник: Интерфакс
Трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые должны были состояться в воскресенье в Абу-Даби, перенесены, пишет в воскресенье The New York Times. "Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США", - сообщает издание. "Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней", - отмечает газета.
Накануне во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией во Флориде и обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.
