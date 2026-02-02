Министр иностранных дел Швейцарии собирается с визитами в Москву и Киев

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что скоро направится в Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как отметил Кассис, под его руководством Швейцария четко определила приоритеты ОБСЕ на текущий год. Их смысл сводится к тому, чтобы организация могла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе». «Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — приводит его слова пресс-служба правительства конфедерации.