Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива — Макрон
20:40 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция не будет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на заседании национального Совета по обороне, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — сказал Макрон.
