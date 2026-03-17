Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива — Макрон

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не будет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на заседании национального Совета по обороне, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — сказал Макрон.