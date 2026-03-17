Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни

22:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер в клинике на 94-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио подтвердил смерть предстоятеля Грузинский православной церкви.

«Несколько минут назад скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II. Это был эпохальный человек. Это является утратой для всего православного мира», — сказал он грузинским журналистам.