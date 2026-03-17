Фон дер Ляйен, Каллас, Рютте, вероятно, худшие политики ЕС и НАТО за десятилетия — El Pais
19:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможно, являются худшими представителями руководства европейских и евро-атлантических институтов в Брюсселе за десятилетия. Такое мнение приводится в статье испанской газеты El Pais, связанной с военной операцией США и Израиля в Иране.
По ее версии, можно было увидеть множество доказательств этому в торговых переговорах с США, в политике умиротворения американского лидера Дональда Трампа, которая не сработала, в позиции Европы по ситуации в секторе Газа. «Склонность брюссельской верхушки наступать на гигантские „банановые кожуры“ в итоге затронула и Каллас, чья навязчивая мысль о России сказывается на ее позициях по другим [вопросам] повестки», — считает издание.
В свою очередь, по мнению журналистов газеты, Рютте на фоне атак на Иран снова демонстрировал безграничную лесть в отношении американского президента. Что касается фон дер Ляйен, то ее «огромный атлантизм и произраильская позиция уже приводили к серьезным ошибкам». «На этот раз ей пришлось опровергнуть собственные слова всего за 48 часов, — отмечает газета. — В данный момент ее [уровень] доверия находится рядом с уровнем Рютте».
