Фон дер Ляйен, Каллас, Рютте, вероятно, худшие политики ЕС и НАТО за десятилетия — El Pais

19:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможно, являются худшими представителями руководства европейских и евро-атлантических институтов в Брюсселе за десятилетия. Такое мнение приводится в статье испанской газеты El Pais, связанной с военной операцией США и Израиля в Иране.

По ее версии, можно было увидеть множество доказательств этому в торговых переговорах с США, в политике умиротворения американского лидера Дональда Трампа, которая не сработала, в позиции Европы по ситуации в секторе Газа. «Склонность брюссельской верхушки наступать на гигантские „банановые кожуры“ в итоге затронула и Каллас, чья навязчивая мысль о России сказывается на ее позициях по другим [вопросам] повестки», — считает издание.

В свою очередь, по мнению журналистов газеты, Рютте на фоне атак на Иран снова демонстрировал безграничную лесть в отношении американского президента. Что касается фон дер Ляйен, то ее «огромный атлантизм и произраильская позиция уже приводили к серьезным ошибкам». «На этот раз ей пришлось опровергнуть собственные слова всего за 48 часов, — отмечает газета. — В данный момент ее [уровень] доверия находится рядом с уровнем Рютте».

НОВОСТИ

20:40 17.03.2026
Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива — Макрон
0
20
20:00 17.03.2026
По итогам 2025 года количество проверок бизнеса в РФ сократилось до 273 тыс. - Григоренко
0
103
18:45 17.03.2026
День оленевода провели на Ямале
0
195
18:40 17.03.2026
Профицит внешней торговли РФ в январе снизился до $6,6 млрд — ЦБ РФ
0
232
18:05 17.03.2026
На курорте «Манжерок» проходит Чемпионат России по горнолыжному спорту – 2026
0
261
18:00 17.03.2026
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу в четыре раза тяжелее протона
0
310
17:32 17.03.2026
Жители Магадана выбегали на улицу из-за ощутимого землетрясения
0
297
17:12 17.03.2026
Верховный суд запретил получать наследство родителям, уклонявшимся от воспитания детей
0
305
17:00 17.03.2026
ЕС пообещал Киеву средства на «ремонт» нефтепровода «Дружба»
0
325
16:32 17.03.2026
Три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве
0
336

