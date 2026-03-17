Трамп назвал глупой ошибкой отказ стран НАТО действовать в Ормузском проливе
21:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава американской администрации Дональд Трамп считает, что партнеры США по НАТО совершают «очень глупую ошибку», отказываясь действовать в Ормузском проливе. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Я думаю, что НАТО допускает очень глупую ошибку», — заявил президент США. Ранее он разместил в социальной сети Truth Social публикацию, в которой отметил, что большинство союзников по НАТО уведомили США об отсутствии намерений участвовать в военной операции против Ирана.
НОВОСТИ
- 22:04 17.03.2026
- Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни
- 20:40 17.03.2026
- Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива — Макрон
- 20:00 17.03.2026
- По итогам 2025 года количество проверок бизнеса в РФ сократилось до 273 тыс. - Григоренко
- 19:20 17.03.2026
- Фон дер Ляйен, Каллас, Рютте, вероятно, худшие политики ЕС и НАТО за десятилетия — El Pais
- 18:45 17.03.2026
- День оленевода провели на Ямале
- 18:40 17.03.2026
- Профицит внешней торговли РФ в январе снизился до $6,6 млрд — ЦБ РФ
- 18:05 17.03.2026
- На курорте «Манжерок» проходит Чемпионат России по горнолыжному спорту – 2026
- 18:00 17.03.2026
- На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу в четыре раза тяжелее протона
- 17:32 17.03.2026
- Жители Магадана выбегали на улицу из-за ощутимого землетрясения
- 17:12 17.03.2026
- Верховный суд запретил получать наследство родителям, уклонявшимся от воспитания детей
