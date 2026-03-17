Трамп назвал глупой ошибкой отказ стран НАТО действовать в Ормузском проливе

21:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп считает, что партнеры США по НАТО совершают «очень глупую ошибку», отказываясь действовать в Ормузском проливе. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«Я думаю, что НАТО допускает очень глупую ошибку», — заявил президент США. Ранее он разместил в социальной сети Truth Social публикацию, в которой отметил, что большинство союзников по НАТО уведомили США об отсутствии намерений участвовать в военной операции против Ирана.

