На курорте «Манжерок» проходит Чемпионат России по горнолыжному спорту – 2026

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»

В Республике Алтай на всесезонном курорте «Манжерок» в эти дни определяют сильнейших горнолыжников страны. Площадка принимает Чемпионат России по горнолыжному спорту: слалом и слалом-гигант собрал звезд спорта.

На курорте Сбера «Манжерок» Чемпионат России проводится второй год подряд, что подтверждает его статус ведущего центра проведения всероссийских стартов. Трассы курорта в прошлом году получили аккредитацию по стандартам Международной федерации лыжного спорта (FIS). Это позволяет проводить соревнования самого высокого международного уровня.

Заезды проходят на трассе курорта «Сибирь». Для слалома-гиганта здесь была подготовлена специальный спуск протяженностью более 1200 м с перепадом высот 450 метров. Это самый большой перепад высот для гигантского слалома в стране.

«К этим соревнованиям порядка месяца заливали трассу, работала снегоуплотнительная техника, также работали наши спасатели и служба трасс, – рассказал Геннадий Диденко – руководитель дирекции спортивно-туристического направления всесезонного курорта «Манжерок». – Ставили сети, делали специальный рельеф, чтобы соревнования прошли на высшем уровне. Чемпионат России — это целый спортивный праздник, который включает в себя открытие с яркими хедлайнерами, это ещё ряд мероприятий, которые проходят вокруг соревнований, когда спортсмены встречаются со всех уголков страны обмениваются опытом и своим мастерством.

«Манжерок уже не первый год является ареной для проведения крупнейших соревнований в нашей стране по горнолыжному спорту, – отметил Валерий Цыганов - вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта. – В прошлом году, например, состоялся чемпионат страны по техническим дисциплинам, в этом году здесь на курорте Манжерок проходит Чемпионат России, а затем через несколько дней ещё и первенство России среди молодёжи. На вот этот двухнедельный период «Манжерок» стал горнолыжным центром страны, в таком спортивном смысле этого слова. Спортивные трассы требуют отдельного внимания, отдельного подхода. Могу сказать, что это одна, наверное, из лучших трасс в стране для слалома-гиганта и специального слалома по своей длине, по подготовке.

Поверхность склона для подготовки заливали водой для сохранения жесткости и первоначальной структуры, чтобы спортсмены могли совершать заезды в равных условиях. ушло 10 000 куб. метров воды. Склон проливается водой специальными установками на глубину примерно 20 см. В подготовке также были задействованы 15 снегогенераторов.

«Мы заливаем склоны водой. Для того, чтобы первый стартовавший и стартовавший шестидесятый, к примеру, были в одинаковых условиях, – пояснил Вячеслав Выползов – судья по горнолыжному спорту. – Склон проливается водой специальными установками на глубину примерно 20 см. Это ― требования Международной федерации лыжного спорта, так как все спортсмены должны проходить дистанцию в одинаковых условиях».

Участие в чемпионате принимают порядка 150 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. За четыре дня соревнований разыграют 4 комплекта медалей. В борьбу вступили титулованные спортсмены в том числе с опытом выступлений на Олимпийских играх и мировых турнирах.

«Организация соревнований здесь проходит на достаточно высоком уровне, огромное количество вспомогательных команд, судей, волонтёров, – поделился впечатлениями Степан Журавченко - лидер зачета в дисциплине слалом-гигант сезона 2025/2026. – Честно говоря, я сюда приезжаю как на курорт. Ощущается весна, всё-таки март месяц, уже начинаешь потихоньку чувствовать окончание сезона и в целом получаешь колоссальное удовольствие, проезжая по трассе курорта «Манжерок». Я люблю это место, даже не побоюсь этих слов. Ощущение дома».

«Мы приехали, чтобы попробовать посоревноваться в чемпионате и Кубке России и получить удовольствие, – рассказал Иван Кузнецов - чемпион Зимних Универсиад и участник Олимпийских игр, спортсмен сборной команды России. – Мало какие соревнования могут похвастаться тем, что у них есть открытие и закрытие соревнований, только если это не какие-то прямо большие ивенты по типу и уровня Чемпионатов и Кубков мира. Здесь это есть. Я в прошлом году побеждал на чемпионате России на Кубке России, поэтому мне, мне здесь нравится. Мне здесь удобно кататься».

На торжественной церемонии открытия впервые в истории Чемпионата прошёл символичный выкат флага России размером 16*24 метра. Для всех желающих в свободном доступе в рамках мероприятия также были различные развлекательные зоны: от фотобудки до чайной станции, гостей курорта также ждала концертная программа.

«Я прилетела специально из Санкт-Петербурга на Манжерок, чтоб покататься на лыжах, – сказала Анастасия Назаренко – гостья курорта «Манжерок». – Мне повезло застать такой праздник, и увидеть, как выкатывают большой флаг Российской Федерации — это было просто невероятно! Меня очень поразило шоу, потому что я такого не ожидала.

Зона болельщиков - около финиша, там установлен экран 4,5*3 метра, где можно посмотреть всё прохождение спортсменом трассы. В стартовой зоне также установлен экран для спортсменов, который транслирует выступления в режиме реального времени и результаты соперников. Для удобства участников соревнований установлены шатры и палатки для отдыха. Ежедневно для обеспечения безопасности зрителей и участников Чемпионата России на трассах организовано дежурство нескольких экипажей спасателей, готовых в любой момент прийти на помощь. Соревнования завершатся 18 марта.

«Это мой первый год во взрослом спорте. Первый чемпионат России. Мне очень нравятся склоны, очень классная подготовка трасс и впечатления хорошие, предыдущие два раза занимала призовые места тут, поэтому классно, – отметила Виктория Владыко - спортсменка сборной команды России, победитель и призер Всероссийских детских соревнований. – Классно залили склон: трасса быстрая, чёткая. А самое место очень красивое, живописное, много разных склонов подходит для любых уровней катания. Тут правда красиво: горы, лес ― очень живописно, хотелось бы сюда приехать летом погулять».