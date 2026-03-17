0
0
97
НОВОСТИ

По итогам 2025 года количество проверок бизнеса в РФ сократилось до 273 тыс. - Григоренко

20:00 17.03.2026 Источник: Интерфакс

Количество проверок бизнеса в 2025 году сократилось до 273 тыс., это на 20 тыс. меньше, чем в 2024 году, когда в стране действовали временные частичные ограничения на проверки, сообщил глава аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, главным итогом 2025 года в сфере контроля и надзора стал окончательный переход на риск-ориентированный подход при назначении проверок. Он предполагает, что проверка проводится только в том случае, если у инспектора есть информация, что на объекте с большой долей вероятности нарушают правила. В остальных случаях контрольные мероприятия по возможности заменяются профилактическими визитами, сообщили в аппарате вице-премьера.

"На сегодняшний день проверки, назначенные с риск-ориентированным подходом, показывают эффективность 88%. Для сравнения: до начала реформы контрольно-надзорной деятельности в 2019 году этот показатель был ниже 40%", - отметил Григоренко.

Имеется в виду, что если проверка назначается, то в 88% случаев фиксируется нарушение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку