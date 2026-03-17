По итогам 2025 года количество проверок бизнеса в РФ сократилось до 273 тыс. - Григоренко
20:00 17.03.2026 Источник: Интерфакс
Количество проверок бизнеса в 2025 году сократилось до 273 тыс., это на 20 тыс. меньше, чем в 2024 году, когда в стране действовали временные частичные ограничения на проверки, сообщил глава аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, главным итогом 2025 года в сфере контроля и надзора стал окончательный переход на риск-ориентированный подход при назначении проверок. Он предполагает, что проверка проводится только в том случае, если у инспектора есть информация, что на объекте с большой долей вероятности нарушают правила. В остальных случаях контрольные мероприятия по возможности заменяются профилактическими визитами, сообщили в аппарате вице-премьера.
"На сегодняшний день проверки, назначенные с риск-ориентированным подходом, показывают эффективность 88%. Для сравнения: до начала реформы контрольно-надзорной деятельности в 2019 году этот показатель был ниже 40%", - отметил Григоренко.
Имеется в виду, что если проверка назначается, то в 88% случаев фиксируется нарушение.
- 20:40 17.03.2026
- Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива — Макрон
- 19:20 17.03.2026
- Фон дер Ляйен, Каллас, Рютте, вероятно, худшие политики ЕС и НАТО за десятилетия — El Pais
- 18:45 17.03.2026
- День оленевода провели на Ямале
- 18:40 17.03.2026
- Профицит внешней торговли РФ в январе снизился до $6,6 млрд — ЦБ РФ
- 18:05 17.03.2026
- На курорте «Манжерок» проходит Чемпионат России по горнолыжному спорту – 2026
- 18:00 17.03.2026
- На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу в четыре раза тяжелее протона
- 17:32 17.03.2026
- Жители Магадана выбегали на улицу из-за ощутимого землетрясения
- 17:12 17.03.2026
- Верховный суд запретил получать наследство родителям, уклонявшимся от воспитания детей
- 17:00 17.03.2026
- ЕС пообещал Киеву средства на «ремонт» нефтепровода «Дружба»
- 16:32 17.03.2026
- Три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве
