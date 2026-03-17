Профицит внешней торговли РФ в январе снизился до $6,6 млрд — ЦБ РФ

18:40 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам января 2026 года снизился на $0,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года и составил $6,6 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя декабря 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами снизился на $3,2 млрд, до $6,6 млрд. Как отметили в регуляторе, уменьшение показателя к январю 2025 года обусловлено более весомым сокращением экспорта товаров по сравнению с импортом.

Дефицит баланса услуг в январе снизился до $3,4 млрд.

18:45 17.03.2026
День оленевода провели на Ямале
18:05 17.03.2026
На курорте «Манжерок» проходит Чемпионат России по горнолыжному спорту – 2026
18:00 17.03.2026
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу в четыре раза тяжелее протона
17:32 17.03.2026
Жители Магадана выбегали на улицу из-за ощутимого землетрясения
17:12 17.03.2026
Верховный суд запретил получать наследство родителям, уклонявшимся от воспитания детей
17:00 17.03.2026
ЕС пообещал Киеву средства на «ремонт» нефтепровода «Дружба»
16:32 17.03.2026
Три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве
16:12 17.03.2026
Российские силы рассекли группировку ВСУ к югу от Константиновки — Кимаковский
16:00 17.03.2026
РФ готова оказать всю посильную помощь Кубе — Песков
15:52 17.03.2026
Сбер второй год подряд поддержит все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников
