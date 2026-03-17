Профицит внешней торговли РФ в январе снизился до $6,6 млрд — ЦБ РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам января 2026 года снизился на $0,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года и составил $6,6 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя декабря 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами снизился на $3,2 млрд, до $6,6 млрд. Как отметили в регуляторе, уменьшение показателя к январю 2025 года обусловлено более весомым сокращением экспорта товаров по сравнению с импортом.

Дефицит баланса услуг в январе снизился до $3,4 млрд.