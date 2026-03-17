День оленевода провели на Ямале

На Ямале поддержка дочерних предприятий «Роснефти» - компаний «Харампурнефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз» - позволила провести День оленевода. Главный праздник коренных народов Севера состоялся в национальной деревне Харампур. На него приехали оленеводы и рыбаки со стойбищ всего Пуровского района, а также жители ближайших городов.

Гости смогли увидеть выступления фольклорных коллективов, которые исполняли ненецкие песни и самобытные танцы. Также прошел конкурс национальных костюмов, на который пришли женщины в яркой традиционной зимней одежде, которая называется ягушка. Жюри оценивало практичность костюма, тонкость исполнения бисерной вышивки орнаментов на традиционных зимних шубах и поясах ручной работы. В теплых чумах гости смогли попробовать местные продукты - оленину, рыбу, таежный чай и ягоды.

Кроме того, состоялись гонки, в ходе которых участники демонстрировали мастерство управления оленьими упряжками. Такие соревнования позволяют передавать из поколения в поколение обычаи и секреты искусства коренных народов Севера, использующих нарты для передвижения по зимней тундре. В праздничной программе также была тематическая викторина, посвященная истории и культуре Ямала. Ее участники разного возраста отвечали на вопросы о народных традициях и быте, кочевых маршрутах, символах и значениях орнаментов, фольклоре и легендах ненцев.