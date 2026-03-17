Бывший военный США рассказал, что НЛО в 1967 г. отключили ядерное оружие на авиабазе — NYP

22:40 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неопознанные летающие объекты над базой ВВС Malmstrom в штате Монтана вывели из строя ее ядерный арсенал в разгар холодной войны в 1967 году. С таким утверждением выступил бывший офицер по запуску ракет Роберт Салас, сообщает газета New York Post.

«Я находился на посту в подземном центре управления пуском, когда на поверхности был замечен светящийся объект оранжевого цвета, зависший прямо над воротами. Сразу после этого все десять наших межконтинентальных баллистических ракет Minuteman перешли в состояние отказа, что технически было практически невозможно», — заявил Салас.

Бывший военный подчеркнул, что инцидент, произошедший в 1967 году, был немедленно засекречен, а личному составу приказали никогда не обсуждать случившееся. Салас настаивает на необходимости полного раскрытия архивных данных, утверждая, что подобные случаи вмешательства в работу стратегических систем вооружений США со стороны НЛО происходили неоднократно.

