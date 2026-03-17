На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу в четыре раза тяжелее протона

Физики Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) открыли новую частицу, похожую по структуре с протоном, но в четыре раза тяжелее его по массе. Это вторая подобная частица, открытая за последние 10 лет, сообщила пресс-служба организации.

«В ходе эксперимента <…> на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН открыта новая частица, состоящая из двух очарованных кварков и одного нижнего кварка», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что ее структура «схожа со структурой известного протона, однако два тяжелых очарованных кварка заменяют два верхних кварка протона, что в четыре раза увеличивает ее массу».

По словам представителя ЦЕРН Винченцо Вагнони, это первая новая частица, идентифицированная после модернизации детектора БАК, которая была завершена в 2023 году. Согласно сообщению, в 2017 году в ЦЕРН открыли очень похожую частицу, состоящую из двух очарованных кварков (c-кварк или charm quark, англ. charm — очарование) и одного верхнего кварка.

«Несмотря на сходство, прогнозируемая продолжительность жизни новой частицы в шесть раз короче, чем у ее аналога, из-за сложных квантовых эффектов. Это делает наблюдение за ней еще более сложной задачей», — отметили в пресс-службе.