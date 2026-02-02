Литва создает танковый батальон, оснащенный немецкими «Леопардами»
13:45 01.02.2026 Источник: Интерфакс
В рамках формирования 1-й дивизии армии Литвы создается танковый батальон, на вооружение которого будут поставлены немецкие танки Leopard, сообщила в воскресенье пресс-служба литовского Минобороны.
"В целях расширения оборонительных возможностей сухопутных войск армии Литвы, 1-я дивизия армии, воссозданная в прошлом году, будет усилена танковым батальоном. Новое воинское подразделение будет вооружено сорока четырьмя немецкими основными боевыми танками Leopard 2", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "уже формируются экипажи танков, которые проходят интенсивную подготовку для эксплуатации самой мощной сухопутной маневренной военной техники, поступающей на вооружение Литовской армии... Подготовка будущих танкистов Вооруженных сил Литвы осуществляется в сотрудничестве с 93-м танковым батальоном (Panzerlehrbataillon 93) Вооруженных сил Германии".
По информации ведомства, формирование батальона завершится в следующем году. "До создания литовского танкового батальона подготовленные танкисты литовской армии будут интегрированы в части немецкой армии. В рамках подготовки к созданию этого подразделения в Рукле (город в центральной части Литвы - "ИФ") также планируется развитие инфраструктуры: создаются технические парки, танковые базы, центр имитационной подготовки, а также готовится оборудование, специально адаптированное для танковых экипажей", - говорится в сообщении.
