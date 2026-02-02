Кирилл Дмитриев провел во Флориде «продуктивные и конструктивные встречи» по Украине - Уиткофф

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Майами (штат Флорида) прошли продуктивно.

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Уиткофф на своей странице в социальной сети X.

В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент, а также комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.