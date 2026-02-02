Маск собирается построить на орбите Земли сеть дата-центров для ИИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту, чтобы разместить в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания рассчитывает, что спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии. По оценкам SpaceX, это позволит удовлетворить «взрывной рост потребности в данных, обусловленный ИИ».