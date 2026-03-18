ВСУ за сутки потеряли свыше 1 175 военных в зоне спецоперации — МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 175 военнослужащих в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 255 военных в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север», до 180 — в зоне «Запад», более 135 — в зоне «Южная», свыше 275 — в зоне «Центр», до 275 — в зоне «Восток», до 55 — в зоне «Днепр».