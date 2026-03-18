Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

12:35 18.03.2026

Сбер расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершённых по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в интерфейсе приложения. Новая возможность доступна пользователям Сбербанк Онлайн на платформе Android, начиная с версии 17.3.

Теперь, если клиент получил нежелательный перевод, ему не нужно будет искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка — быстро и безопасно вернуть средства можно за пару нажатий.

Таким образом можно моментально возвращать отправителям ошибочно направленные средства, а также минимизировать риск стать жертвой мошенников или дроппером.

Чтобы вернуть перевод, нужно зайти в историю операций приложения, найти соответствующий перевод по СБП, нажать кнопку «Вернуть».

Функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы на счёт. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счёт, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы.

Запуск сервиса возврата переводов по СБП также повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми «случайными» переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или «технические» счета. Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги.

Новый функционал позволяет быстро и безопасно вернуть деньги отправителю, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками и не рискуя перевести им сбережения.

«Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками, – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов. Сегодня Сбер является самым безопасным банком на российском рынке ― эффективность нашей антифрод-системы составляет 99,99%, и это один из самых высоких мировых показателей. Безопасность клиентов ― наш приоритет, поэтому Сбер в том числе постоянно совершенствует сервисы защиты, которых на текущий момент только в приложении СберБанк Онлайн более 20».

Ранее в мобильном приложении СберБанк Онлайн запущен аналогичный сервис возврата ошибочно отправленных переводов между клиентами Сбербанка.

НОВОСТИ

13:32 18.03.2026
Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ
0
32
13:12 18.03.2026
Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
0
90
13:00 18.03.2026
Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировали 2491 объект культурного наследия
0
112
13:00 18.03.2026
Российский ученый Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве ничего хорошего
0
110
12:32 18.03.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 175 военных в зоне спецоперации — МО РФ
0
137
12:28 18.03.2026
ВС РФ освободили Александровку в ДНР
0
143
12:05 18.03.2026
Иран намерен пересмотреть правила прохода судов по Ормузскому проливу после войны — МИД
0
176
12:00 18.03.2026
Япония в феврале увеличила поставки авто в РФ на 42%
0
183
11:35 18.03.2026
Три новые программы для будущих ИТ-специалистов откроют в колледжах Москвы
0
198
11:32 18.03.2026
ЕС может быть вынужден де-факто признать потенциальную передачу территорий Украины — Стубб
0
241

