Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

Сбер расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершённых по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в интерфейсе приложения. Новая возможность доступна пользователям Сбербанк Онлайн на платформе Android, начиная с версии 17.3.

Теперь, если клиент получил нежелательный перевод, ему не нужно будет искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка — быстро и безопасно вернуть средства можно за пару нажатий.

Таким образом можно моментально возвращать отправителям ошибочно направленные средства, а также минимизировать риск стать жертвой мошенников или дроппером.

Чтобы вернуть перевод, нужно зайти в историю операций приложения, найти соответствующий перевод по СБП, нажать кнопку «Вернуть».

Функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы на счёт. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счёт, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы.

Запуск сервиса возврата переводов по СБП также повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми «случайными» переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или «технические» счета. Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги.

Новый функционал позволяет быстро и безопасно вернуть деньги отправителю, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками и не рискуя перевести им сбережения.

«Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками, – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов. Сегодня Сбер является самым безопасным банком на российском рынке ― эффективность нашей антифрод-системы составляет 99,99%, и это один из самых высоких мировых показателей. Безопасность клиентов ― наш приоритет, поэтому Сбер в том числе постоянно совершенствует сервисы защиты, которых на текущий момент только в приложении СберБанк Онлайн более 20».

Ранее в мобильном приложении СберБанк Онлайн запущен аналогичный сервис возврата ошибочно отправленных переводов между клиентами Сбербанка.