ВС РФ освободили Александровку в ДНР
12:28 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Александровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
