ВС РФ освободили Александровку в ДНР

12:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Александровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.