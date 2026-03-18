ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России.

Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Инициатива предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Кроме того, законопроект предполагает, что дети трудовых мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребенка. При этом по достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть РФ в течение 30 дней либо подать в указанный срок заявление на выдачу патента.