Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировали 2491 объект культурного наследия
13:00 18.03.2026
Программа реставрации и возрождения памятников архитектуры в Москве продолжает выполняться. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в 2025 году специалисты работали более чем на 500 объектах, 144 из которых были завершены. «За последние 15 лет отреставрировали 2491 объект культурного наследия. Возрождаем памятники за счет средств городского бюджета, частных инвесторов, меценатов, либо в рамках федеральных программ», - подчеркнул градоначальник.
Как сообщил глава города, в прошлом году удалось привести в порядок стену Китай-города с башней, Церковь Вознесения и Домик Петра в усадьбе Коломенское, Восточный флигель усадьбы Воронцово, дворец Н.А. Дурасова в музее-усадьбе Люблино, Швейцарский домик Государственного музея керамики и усадьбы «Кусково», дом-усадьбу, в которой жил писатель Лев Толстой в 1882–1901 годы. Отреставрированы были
Также городская усадьба Тарасова, юго-западная башня Даниловского монастыря, главный дом городской усадьбы бригадира Р.Р. Кошелева, архитектурный ансамбль конца XIX века в Орлово-Давыдовском переулке.
Традиционно, по результатам сезона в столице проводится конкурс «Московская реставрация». В прошлом году на него было подано более 100 заявок по более 40 памятникам истории и культуры, экспертное жюри определило 29 лауреатов, в специальной номинации лучший проект определяли участники проекта «Активный гражданин».
