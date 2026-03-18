Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль решительно осуждает причинение вреда здоровью и тем более убийства представителей руководства суверенного Ирана и других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран», — указал представитель Кремля.