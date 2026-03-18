Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
13:12 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль решительно осуждает причинение вреда здоровью и тем более убийства представителей руководства суверенного Ирана и других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран», — указал представитель Кремля.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать