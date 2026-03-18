Вылов омуля для воспроизводства возобновят на севере Байкала впервые с 2017 г.

14:12 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Баргузинского рыбоводного завода возобновят в мае 2026 года вылов байкальского омуля для искусственного воспроизводства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

«Впервые с 2017 года на Баргузинском рыбоводном заводе возобновляется вылов омуля для искусственного воспроизводства. Работа была приостановлена из-за критического сокращения численности производителей, заходящих на нерест. Отлов начнется ориентировочно в середине мая. Конкретные объемы вылова станут понятны после захода рыбы», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что в стабильные 2000-е годы биомасса байкальского омуля составляла 20-26 тыс. тонн. Однако после падения уровня воды в озере в 2008-2010-х и 2015-2018-х годах популяция эндемика резко снизилась. К 2017 году она оценивалась в 7 тыс. тонн и продолжала падать. В настоящее время, как отметили в Минсельхозпроде Бурятии, «ситуация дает повод для осторожного оптимизма».

Как сообщил руководитель Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Бурдинков, в прошлом году в Баргузинском районе вновь наблюдался заход производителей на нерест. «Присутствие наших сотрудников на заводе позволит иметь точные сведения о состоянии популяции. Надеемся, что малоурожайные годы заканчиваются. Посольская популяция еще 1-2 года будет в демографической яме, но в северных районах ситуация лучше», — приводит пресс-служба его слова.

В Минсельхозпроде Бурятии добавили, что значимость заводского — искусственного воспроизводства омуля велика, «так как в естественных условиях выживаемость икры не превышает 1%», а на рыбоводных заводах этот показатель вырастает в десятки раз.

НОВОСТИ

15:00 18.03.2026
Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества
0
19
14:32 18.03.2026
ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России
0
89
14:00 18.03.2026
Песков согласен с Трампом, что политики ЕС измельчали
0
146
13:32 18.03.2026
Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ
0
198
13:12 18.03.2026
Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
0
212
13:00 18.03.2026
Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировали 2491 объект культурного наследия
0
193
13:00 18.03.2026
Российский ученый Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве ничего хорошего
0
225
12:35 18.03.2026
Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении
0
225
12:32 18.03.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 175 военных в зоне спецоперации — МО РФ
0
213
12:28 18.03.2026
ВС РФ освободили Александровку в ДНР
0
219

