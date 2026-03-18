Вылов омуля для воспроизводства возобновят на севере Байкала впервые с 2017 г.

Специалисты Баргузинского рыбоводного завода возобновят в мае 2026 года вылов байкальского омуля для искусственного воспроизводства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

«Впервые с 2017 года на Баргузинском рыбоводном заводе возобновляется вылов омуля для искусственного воспроизводства. Работа была приостановлена из-за критического сокращения численности производителей, заходящих на нерест. Отлов начнется ориентировочно в середине мая. Конкретные объемы вылова станут понятны после захода рыбы», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что в стабильные 2000-е годы биомасса байкальского омуля составляла 20-26 тыс. тонн. Однако после падения уровня воды в озере в 2008-2010-х и 2015-2018-х годах популяция эндемика резко снизилась. К 2017 году она оценивалась в 7 тыс. тонн и продолжала падать. В настоящее время, как отметили в Минсельхозпроде Бурятии, «ситуация дает повод для осторожного оптимизма».

Как сообщил руководитель Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Бурдинков, в прошлом году в Баргузинском районе вновь наблюдался заход производителей на нерест. «Присутствие наших сотрудников на заводе позволит иметь точные сведения о состоянии популяции. Надеемся, что малоурожайные годы заканчиваются. Посольская популяция еще 1-2 года будет в демографической яме, но в северных районах ситуация лучше», — приводит пресс-служба его слова.

В Минсельхозпроде Бурятии добавили, что значимость заводского — искусственного воспроизводства омуля велика, «так как в естественных условиях выживаемость икры не превышает 1%», а на рыбоводных заводах этот показатель вырастает в десятки раз.