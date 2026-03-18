Российский ученый Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве ничего хорошего
13:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, заявил перед заседанием Окружного суда Варшавы по делу о его выдаче Киеву, что не ожидает от суда «ничего хорошего».
«Ничего хорошего», — ответил Бутягин на соответствующий вопрос одного из журналистов перед тем, как войти под конвоем в зал заседания. На вопрос о самочувствии российский ученый ответил, что чувствует себя отлично.
