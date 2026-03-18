НОВОСТИ

Песков согласен с Трампом, что политики ЕС измельчали

14:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением американского лидера Дональда Трампа, что уровень нынешних европейских политиков не тот, что был у их предшественников.

«В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, [премьер-министр Великобритании Кир] Страмер — это не [Уинстон] Черчилль, действительно, [президент Франции Эмманюэль] Макрон — это не [Шарль] де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», — отметил представитель Кремля на брифинге, комментируя высказывания Трампа.

НОВОСТИ

15:00 18.03.2026
Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества
0
39
14:32 18.03.2026
ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России
0
103
14:12 18.03.2026
Вылов омуля для воспроизводства возобновят на севере Байкала впервые с 2017 г.
0
132
13:32 18.03.2026
Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ
0
205
13:12 18.03.2026
Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
0
217
13:00 18.03.2026
Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировали 2491 объект культурного наследия
0
197
13:00 18.03.2026
Российский ученый Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве ничего хорошего
0
229
12:35 18.03.2026
Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении
0
230
12:32 18.03.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 175 военных в зоне спецоперации — МО РФ
0
216
12:28 18.03.2026
ВС РФ освободили Александровку в ДНР
0
222

