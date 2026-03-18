Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ

13:32 Источник: Интерфакс

Свыше 850 тыс. мигрантов включены в реестр контролируемых лиц и ограничены в правах на территории России в 2025 году, следует из аналитической справки миграционных подразделений МВД РФ.

"В реестр контролируемых лиц включены и тем самым ограничены в правах более 850 тыс. незаконных мигрантов, при этом количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с легальными трудовыми мигрантами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 25,9% (2 475 732) и 44,5% (145 784) соответственно", - следует из опубликованных материалов.

По данным МВД, в рамках реализации предоставленных в феврале 2025 года органам внутренних дел полномочий самостоятельно принимать решения о выдворении за пределы страны нарушителей миграционного законодательства и помещении их в специальные учреждения для временного содержания в целях высылки из страны "данным мерам подвергнуто около 60 тыс. лиц".

Сумма штрафов, взысканных за совершение административных правонарушений в сфере миграции в прошлом году, увеличилась более чем на 50% и достигла 5,7 млрд руб., что связано, в том числе, с усилением наказания за их совершение, подчеркнули в ведомстве.

В МВД отметили, что общее количество находящихся на территории РФ иностранцев сократилось на 8,6% (до 5,7 млн чел.).