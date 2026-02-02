Лидеры стран ЕС обсудили план по противодействию угрозам и давлению со стороны Трампа - NYT

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры европейских стран на рабочем ужине в Брюсселе подготовили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что после того, как Трамп «шокировал весь мир угрозами причинить Европе экономическую боль, унижением ее политиков и резкой критикой их ценностей», лидеры европейских стран составили план действий. В нем предлагается спокойно реагировать на будущие провокации американского президента, а также угрожать ввести ответные пошлины. Кроме того, планируется работать над снижением военной и экономической зависимости Европы от Вашингтона, превратившегося в ненадежного союзника.

Согласно сведениям источников, премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече предлагала продолжать диалог с президентом США, канцлер Германии Фридрих Мерц выступал за быстрое принятие мер по снижению экономической зависимости от Соединенных Штатов, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна продемонстрировать Вашингтону готовность дать отпор и за счет этого добиться уважения Трампа.