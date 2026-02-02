В иранском парламенте призвали выслать из страны всех военных атташе стран ЕС
11:15 01.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана в ответ на действия Евросоюза, признавшего Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией, должны выслать из исламской республики всех военных атташе данных стран. Об этом заявил депутат от Тегерана в иранском парламенте (Меджлисе) Алиреза Салими.
«Их военные представители, находящиеся в посольствах в нашей стране, должны быть немедленно высланы. Они террористы, а размещение террористов в стране противоречит действующему законодательству. По закону „Об ответных мерах“ [от 2019 года], армии европейских стран считаются террористами. Это законодательно закреплено», — указал он в ходе открытого заседания.
Салими призвал Министерство иностранных дел Ирана «уже сегодня принять соответствующие меры». «Нельзя предоставлять убежище террористам и считать их военными представителями, таков закон», — добавил депутат.
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать