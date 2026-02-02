0
0
1468
НОВОСТИ

В иранском парламенте призвали выслать из страны всех военных атташе стран ЕС

11:15 01.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана в ответ на действия Евросоюза, признавшего Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией, должны выслать из исламской республики всех военных атташе данных стран. Об этом заявил депутат от Тегерана в иранском парламенте (Меджлисе) Алиреза Салими.

«Их военные представители, находящиеся в посольствах в нашей стране, должны быть немедленно высланы. Они террористы, а размещение террористов в стране противоречит действующему законодательству. По закону „Об ответных мерах“ [от 2019 года], армии европейских стран считаются террористами. Это законодательно закреплено», — указал он в ходе открытого заседания.

Салими призвал Министерство иностранных дел Ирана «уже сегодня принять соответствующие меры». «Нельзя предоставлять убежище террористам и считать их военными представителями, таков закон», — добавил депутат.

